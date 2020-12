Anziana chiama la Polizia a Natale: il gesto degli agenti è commovente

Per quanto quello appena vissuto sia stato un Natale fuori dall’ordinario, vicende toccanti da raccontare fortunatamente ne sono accadute. Davvero commovente è la vicenda di nonna Fedora, una signora di 87 anni che ha scelto di contattare il centralino della Questura di Milano per un brindisi di Natale. Una chiamata particolarmente apprezzata dal personale in servizio che ha accettato di buon grado l’invito.

Natale: poliziotti dal cuore tenero

Le festività hanno la capacità di enfatizzare gli stati d’animo. Così quattro poliziotti, a bordo di due pattuglie, hanno raggiunto la residenza della signora, passando un po’ di tempo in compagnia.

Richiesta immediatamente accolta

Sentendosi sola, nonna Fedora ha mandato una richiesta immediatamente accolta dagli agenti, che si sono presentanti davanti alla porta della vedova di un poliziotto in pensione. A causa dell’emergenza epidemiologica e delle misure emanate dal Governo per contrastare i contagi da Covid, la signora è rimasta nella sua abitazione il 25 dicembre.

Gli agenti della Polizia delle volanti Duomo e Duomo Bis si sono recati al domicilio per parlare un po’. Un lieto scambio di battute, con tanto di ricordi di suo marito, quando, giovane, era in servizio. Graziano, Francesco, Giambattista e Sergio hanno salutato la donna con affetto. In una parentesi tanto triste e buia non c’è davvero nulla di meglio che del calore umano.

Apprezzamenti e consensi

Intanto, la Polizia di Stato ha pubblicato sulla pagina Facebook la telefonata integrale che ha preceduto la visita a casa di nonna Fedora. Il gesto ha, naturalmente, ricevuto moltissimi apprezzamenti e consensi.

Natale: la storia di nonna Fedora

Nel post condiviso si legge che la signora Fedora ha chiamato la Questura di Milano per augurare ai poliziotti Buon Natale. Francesco, Giambattista, Graziano e Sergio l’hanno raggiunta a casa per ringraziarla e trascorrere del tempo in sua compagnia.