Un episodio scioccante e molto spiacevole si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri nella frazione Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata, nelle Marche. Una donna anziana di circa 80 anni è stata trovata, priva di vita, all’interno di un congelatore. Le forze dell’ordine hanno trovato un biglietto che avrebbe già fatto chiarezza sul caso.

Un’altra, ennesima, tragedia di Natale, è avvenuta nella giornata di ieri nella frazione di Trodica di Morrovalle, in provincia di Macerata, nell’entroterra marchigiano.

Una vicenda che ricorda tristemente quanto accaduto a Ceglie Massapica lo scorso 22 novembre. I Carabinieri della stazione locale, allertati da alcuni parenti e dai vicini di una donna anziana del posto, Maria Prudenza Bellanova, facevano irruzione nella sua casa e facevano una scoperta sconcertante.

Il corpo della signora, ormai senza vita, giaceva accuratamente riposto all’interno di un congelatore.

Le indagini successive avevano fatto chiarezza sul caso. Angelo Bellanova, figlio 55enne della signora Maria, dopo la morte della stessa aveva deciso di conservare il suo corpo nel congelatore e di non dire nulla a nessuno. Successivamente, aveva spiegato di averlo fatto per la paura del giudizio dei parenti, che avrebbero dato la colpa a lui per la mancata cura della madre.

La donna anziana di Morrovalle, invece, stando a quanto riportato da alcuni media locali, avrebbe fatto tutto da sola.

Il biglietto lasciato dalla donna anziana

La donna viveva da sola in quella casa che, fino a pochi anni prima, condivideva con suo marito, che purtroppo era venuto a mancare tempo fa.

Quotidianamente riceveva chiamate e visite da parte della figlia. E proprio lei, ieri, si è preoccupata quando l’anziana madre non rispondeva al telefono.

A quel punto la donna si è recata a casa della mamma, trovandola chiusa all’interno di un grande congelatore sistemato nella zona dispensa.

Dopo averla trovata, la figlia ha subito allertato il 118. I medici, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziana.

Sul posto sono poi arrivati anche i Carabinieri, che ispezionando l’abitazione hanno rinvenuto un biglietto lasciato proprio dalla signora. Nella lettera la donna spiegava i motivi del suo gesto e dava disposizioni per il suo funerale. Sembrerebbe dunque un gesto volontario, quello di chiudersi nel congelatore.