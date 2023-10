Appello di Fedez per donare il sangue: Avis Milano ha detto di aver ricevuto tantissime telefonate in seguito ai suoi video sui social

Dopo l’appello di Fedez per donare il sangue, l’Avis è rimasta senza parole dalla risposta di tanti italiani che hanno chiamato per informarsi su come possono fare. Il rapper italiano è uscito dall’ospedale, dove è stato ricoverato per giorni in seguito ad alcune emorragie interne. Proprio una donatrice aveva fatto un video in cui gli chiedeva di lanciare un appello, per far conoscere maggiormente l’importanza di donare sangue.

Fedez è rimasto ricoverato poco più di una settimana all’ospedale Fatebenefratelli. Si è sentito male mentre metteva i figli a letto. I medici gli hanno trovato due ulcere che gli hanno provocato delle emorragie che gli avrebbero fatto perdere metà del sangue che aveva in corpo.

In diversi video pubblicati sui suoi canali social, il marito di Chiara Ferragni, corsa subito da lui da Parigi, dove si trovava per le sfilate di moda, ha ringraziato i donatori di sangue. Loro, di fatto, gli hanno salvato la vita.

Grato a queste persone, che hanno donato parte di loro per salvare altre vite, l’artista italiano ha deciso di impegnarsi a promuovere la donazione ematica nel nostro paese. Una volta tornato ha realizzato dei video diventati virali in breve tempo.

Così virali, che Avis Milano ha ricevuto centinaia di telefonate in poche ore. Tanti cittadini, accogliendo l’appello di Fedez, hanno deciso di informarsi su un gesto semplice, che può fare la differenza per molti pazienti.

Appello di Fedez per donare il sangue: le telefonate ad Avis Milano per chiedere informazioni

In poche ore almeno un centinaio di persone hanno contattato la nostra associazione, tramite i nostri canali, per avere informazioni su come diventare aspirante donatore di sangue. Sapremo nel tempo se da questo bacino di contatti, nati anche sull’onda dell’emozione, arriveranno donazioni periodiche di cui abbiamo estremo bisogno.

Queste le parole di Sergio Casartelli, direttore generale di Avis Milano. Alle quali si aggiungono quelle di Fedez:

Un effetto a catena che non mi aspettavo, sia sul piano delle donazioni di sangue, sia sul tema della salute mentale, che è un tema che va approfondito in maniera molto, molto seria. Sono molto contento di questo e vi ringrazio.