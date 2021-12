Un episodio davvero drammatico è avvenuto nella giornata di venerdì 24 dicembre, proprio alla Vigilia di Natale. Un ragazzo di appena 24 anni, chiamato Marco Celotto, è morto durante un allenamento con il suo motocross davanti agli occhi del papà e della sorella.

Una vicenda davvero straziante, che ha spezzato i cuori dell’intera comunità. Per questa famiglia doveva essere un periodo di festa, che si è trasformato presto in un dramma.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 16 di venerdì 24 dicembre. Precisamente nel piccolo comune di Aquileia, in provincia di Treviso.

Marco era originario di San Polo di Piave, ma insieme ai suoi familiari viveva a Motta di Livenza. Sin da bambino ha sempre avuto un amore profondo per le moto.

Negli ultimi anni con il suo motocross ha ottenuto molti successi. Sul suo profilo Instagram e Facebook ha immortalato tanti momenti importanti della sua vita, ma soprattutto amava far vedere i suoi trofei e le sue mille avventure.

In quella giornata era uscito con il papà e con la sorella, per uno dei suoi soliti allenamenti. Ad un certo però, nel giro di pochi istanti, è avvenuto qualcosa di davvero terribile.

La terribile caduta in cui Marco Celotto ha perso la vita

Il ragazzo era nella pista che si trova ad Aquileia. Tuttavia, durante uno dei suoi salti, ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Per questo è caduto violentemente a terra.

Il papà ha lanciato in fretta l’allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Le condizioni di Marco sono apparse disperate sin da subito, ma nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La sorella ed il padre hanno assistito al drammatico incidente e non hanno potuto fare nulla per evitarlo. Purtroppo è l’ennesima tragedia che è avvenuta in un momento che doveva essere di festa per tutte le famiglie.