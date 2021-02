Un terribile incidente stradale è avvenuto nella notte tra martedì 9 e mercoledì 10 febbraio. Purtroppo un ragazzo di soli 25 anni, chiamato Leo Wolfango, ha perso la vita dopo essersi schiantato contro un albero, con la sua auto. Tutti i tentativi dei sanitari intervenuti, sono risultati inutili.

Una tragica ed improvvisa scomparsa, che ha scosso migliaia di persone. La notizia si è diffusa molto velocemente ed infatti in tanti sul web hanno voluto scrivere un messaggio, per poterlo salutare un’ultima volta.

Il dramma si è consumato sulla Nettunese, precisamente all’angolo con via del Commercio. Erano le 4 del mattino circa ed il giovane stava tornando a casa dopo un turno di lavoro.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, Leo prima del grave impatto, avrebbe investito un istrice. Subito dopo, avrebbe perso il controllo del suo veicolo e si sarebbe schiantato contro un albero che è sul bordo della carreggiata.

Alcuni passanti, appena si sono resi conto della tragedia, hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorsi. Sul posto, oltre una volante dei carabinieri e un’ambulanza, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco. Purtroppo Leo era rimasto incastrato tra le lamiere della sua Lancia Y.

I pompieri hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarlo. Però, le sue condizioni sono apparse critiche sin da subito. Infatti dopo il suo ricovero in ospedale, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Tutti i loro tentativi sono risultati vani.

Morto Leo Wolfango: la dinamica

Gli agenti intervenuti al momento, dopo aver fatto tutti i rilievi del caso, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Vogliono capire come mai il ragazzo abbia perso improvvisamente il controllo del suo veicolo.

Dalle prime informazioni emerse, non sembrano esserci altre macchine coinvolte. Le forze dell’ordine quando sono arrivate sul posto dove si è consumata la tragedia, si sono trovate davanti ad una scena straziante.

Purtroppo la Lancia Y su cui viaggiava, era completamente distrutta ed erano scoppiati tutti gli airbag, che però non sono bastati a salvare la vita del giovane. Leo era originario di Salerno, ma viveva ad Anzio già da molto tempo. I familiari nei prossimi giorni, potranno celebrare il suo rito funebre.