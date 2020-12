Torturata e in attesa di un processo da 900 giorni solo per aver tentato di rivendicare i suoi diritti

In Arabia Saudita, una giovane donna è stata reclusa nel carcere per il fatto di aver guidato da sola un’auto. Protagonista di questa incredibile storia è Loujain al-Hathloul, una donna saudita la quale voleva solo rivendicare i suoi diritti umani. Adesso, la donna, chiusa in carcere da oltre 900 giorni, è in attesa di un processo che stabilirà la sua sentenza.

Loujain al-Hathloul è una di quelle donne che hanno sempre lottato contro i diritti della parità di genere. Facendo questo, la giovane è finita reclusa in un carcere nel bel mezzo di un processo giudiziario. Tutta questa vicenda è iniziata quando lei stessa ha voluto sfidare il regime della monarchia guidando un’auto da sola, cosa che era vietata fino all’anno scorso.

Per quanto sia difficile credere ad una storia del genere, questa è la realtà che riguarda i diritti delle donne in Arabia Saudita. Guidare un auto, un gesto che nel nostro paese fa parte della quotidianità di donne e uomini, ha fatto finire Loujain al-Hathloul in carcere.

Non è tutto. Stando a quanto sostenuto da ONG, la donna sarebbe anche stata torturata. Infatti, l’ultima volta che la giovane era presente in tribunale è apparsa in pessime condizioni. Il suo aspetto era debole e malato, la voce ridotta ad un filo e il suo corpo tremava.

In merito alla questione è intervenuta Hashem Hashem, attivista regionale di Amnesty International al Guardia. Con queste parole ha espresso la sua preoccupazione:

Siamo molto preoccupati per la decisione di trasferire il caso in un tribunale che si occupa di terrorismo. Non è il luogo adatto per processare attivisti pacifici per i diritti umani come Loujain al-Hathloul, la cui unica colpa è di avere chiesto un cambiamento e una riforma.

Il processo di Loujain al-Hathloul aveva già subito rinvii in precedenza. Questo è il motivo principale per il quale ad oggi tutta la sua famiglia appare fortemente frustata e turbata.