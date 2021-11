Sono in corso tutte le indagini per la terribile vicenda di un bambino di appena 13 mesi, che è entrato in coma dopo aver ingerito della droga. Per fortuna ora, grazie a tutte le cure e alle terapie a cui è stato sottoposto, sembra essere fuori pericolo. Infatti i medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di pediatria.

Un episodio drammatico, che si sarebbe potuto concludere nel peggiore dei modi. Adesso sia i dottori che i suoi familiari possono tirare un sospiro di sollievo.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto lo scorso martedì 9 novembre. Nell’abitazione della famiglia che si trova nella città di Arezzo.

I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio i suoi genitori. Si sono resi conto che il loro bimbo non rispondeva agli stimoli. Per questo si sono preoccupati ed hanno chiamato tempestivamente i sanitari.

I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti e viste le condizioni del piccolo, hanno deciso di trasportarlo d’urgenza in ospedale. Tuttavia, una volta arrivato nella struttura ospedaliera, ha perso i sensi ed è entrato in uno stato comatoso.

Sin da subito hanno fatto il possibile per aiutarlo. Così hanno disposto il suo trasferimento nella struttura ospedaliera Meyer, di Firenze.

Le condizioni del bambino di 13 mesi che ha ingerito della droga

È stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva e dopo tutte le analisi e i controlli, è emersa la triste realtà. Il bimbo era in quelle condizioni poiché aveva ingerito una piccola quantità di cannabinoidi. Con la precisione credono che si sia trattato di hashish.

Dopo giorni di preoccupazione ed angoscia, dall’ultimo bollettino medico, sembrerebbe che il piccolo ora sia fuori pericolo. Infatti i dottori hanno deciso di trasferirlo nel reparto di pediatria.

Sulla terribile vicenda sono in corso tutte le indagini. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il bambino abbia ingerito quella sostanza stupefacente per un terribile incidente. Forse l’ha trovata ad un’altezza tale da poterla prendere. Ora la Procura è in attesa di tutti i referti per capire come si sono svolti i fatti.