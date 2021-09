Il dramma di un bimbo di un anno è iniziato lo scorso sabato 25 settembre. I medici dopo il suo arrivo in ospedale, in condizioni disperate, dalle sue urine hanno scoperto che c’erano tracce di sostanze stupefacenti. Al momento sono in corso tutte le indagini per capire cosa sia accaduto.

Una vicenda terribile, che ovviamente ha portato le forze dell’ordine ad indagare sulla famiglia e sulla situazione in cui vivono i 7 figli della coppia.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma di questo piccolo è avvenuto lo scorso sabato 25 settembre. Precisamente nel comune di Nocera Inferiore, che si trova in provincia di Salerno.

I genitori erano nella loro abitazione e proprio come ogni giorno, erano impegnati nelle solite faccende domestiche. Tuttavia, nel giro di pochi secondi è avvenuto qualcosa di davvero terribile.

Il piccolo, ultimo di 7 figli, ha iniziato a stare male. Aveva le convulsioni e le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Infatti è stato necessario il suo trasporto all’ospedale locale.

Al pronto soccorso, i medici hanno provato a fare il possibile per riuscire ad aiutarlo. Però, la cura non stava portando ai risultati sperati. Infatti hanno deciso di sottoporlo ad alcune analisi ed è proprio a quel punto che hanno scoperto la triste realtà.

Le indagini sul bimbo di un anno con tracce di droga nelle urine

I dottori dalle urine hanno scoperto che c’erano tracce di sostanze stupefacenti. Di conseguenza lo hanno sottoposto ad altri trattamenti. Inoltre, hanno anche allertato le forze dell’ordine e gli assistenti sociali.

Gli agenti adesso stanno indagando su questo tragico episodio. Dalle prime informazioni emerse sembrerebbe che il papà sia tossicodipendente.

Tuttavia, ancora è da capire come il piccolo abbia ingerito quella sostanza. Ora è ancora ricoverato all’ospedale di Nocera Inferiore e le sue condizioni sono in leggero miglioramento.

