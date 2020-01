Arezzo, trovato neonato abbandonato nell’androne di un palazzo Arezzo, bimbo di 4 mesi trovato in piena notte abbandonato nell'androne di un palazzo. La giustificazione dei genitori...

Una vicenda davvero incredibile è accaduta nel giorni scorsi ad Arezzo, precisamente su via Po. Un gruppo di ragazzi ha trovato un neonato di soli quattro mesi, abbandonato nell’androne di un palazzo. Era nel suo ovetto e non riusciva a smettere di piangere. Le temperature erano molto basse.

I genitori sono stati trovati qualche ora dopo, ma ora è partita un’indagine da parte delle forze dell’ordine, per capire cosa sia accaduto in quella serata.

In base alle informazioni che sono venute fuori nelle scorse ore, sembrerebbe che il gruppo di ragazzini, mentre stava passeggiando, intorno alle due di notte, abbia sentito il pianto di un bambino.

Visto che con il passare del tempo non smetteva hanno deciso di iniziare a cercarlo. Dopo pochi minuti, lo hanno trovato nell’androne del palazzo, nel suo ovetto, in un posto riparato, ma ben visibile.

Le temperature erano molto basse e vista la sua situazione, hanno deciso di allertare subito le forze dell’ordine ed il centodiciotto, che si sono recati sul posto il pochi minuti.

Il neonato è stato portato subito in ospedale, per i primi accertamenti e secondo le informazioni che sono venute fuori, nonostante le basse temperature, sta molto bene. Le forze dell’ordine, invece, hanno iniziato subito una ricerca per capire cosa fosse accaduto.

La mattina seguente il papà del piccolo si è presentato in evidente stato confusionale dicendo: “Sono io il padre, l’ho dimenticato!” Gli inquirenti l’hanno subito interrogato ed hanno scoperto che la sera precedente lui e la compagna, mamma del bimbo, sono tornati a casa e prima di salire in casa hanno poggiato l’ovetto a terra e poco dopo se ne sono dimenticati.

Qualche minuti dopo, quando erano ormai in casa, si sono resi conto di ciò che avevano fatto e per questo sono scesi per cercare il neonato. Uno dei vicini però, li ha subito informati che era in ospedale.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Potete leggere anche: Bambino abbandonato nella spazzatura a New York