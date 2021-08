Un grave lutto ha colpito la piccola comunità di Civita, in provincia di Arezzo. Una ragazza di soli 18 anni, chiamata Wictoria Jetter è morta dopo 6 giorni di agonia dal drammatico incidente di cui è rimasta vittima. Era in macchina con altri 3 amici, che invece non hanno riportato gravi traumi.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia che si è diffusa sui social molto velocemente. In tanti quando sono venuti a conoscenza della tragica perdita, hanno voluto scrivere un messaggio per salutare la giovane un’ultima volta.

Stando alle informazioni rese note nelle ultime ore, la tragedia si è consumata nella notte di sabato 1 agosto, su via Aretina, a Spoiano.

Erano le 4 del mattino quando alcune persone hanno chiamato le forze dell’ordine per un grave incidente stradale. Un’auto con a bordo 4 ragazzi, di età compresa tra i 18 ed i 20 anni, era uscita di strada, per cause ancora da chiarire dagli inquirenti.

La situazione è apparsa critica sin da subito, infatti sul posto è stato necessario l’intervento di 4 ambulanze, dei vigili del fuoco e di una volante dei carabinieri.

Da ciò che è emerso il dramma è avvenuto dopo che avevano trascorso la serata nella vicina Monte Saviano. Tuttavia, la dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di capire come sia avvenuto l’impatto.

Il drammatico decesso di Wictoria Jetter

Le condizioni della ragazza di 18 anni sono apparse critiche sin da subito. Per questo i sanitari intervenuti hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale La Scotte di Siena.

Wictoria in questa struttura sanitaria ha lottato per 6 lunghi giorni. La mamma Ewa, di origini polacche e l’intera comunità hanno pregato affinché riuscisse a riprendersi. Però, nonostante i disperati tentativi dei medici, il suo cuore non ha retto, poiché i traumi riportati per lei erano troppo gravi.

Gli altri 3 ragazzi invece dopo il trasportato in pronto soccorso in codice giallo, sono potuti tornare a casa. Nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Il funerale della 18enne sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, nella chiesa di San Giovanni Battista.