Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 14 marzo. Purtroppo una ragazza incinta al quinto mese, di soli 26 anni, ha perso la vita sul colpo. Era in macchina con il compagno, che invece versa in condizioni critiche all’ospedale locale. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarla.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso migliaia di persone. Le forze dell’ordine arrivate sul posto, ora stanno cercando di capire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le prime informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella tarda mattinata di ieri, domenica 14 marzo. Precisamente in viale Altanea, a Caorle, in provincia di Venezia.

L’impatto tra i due veicoli, un Suv ed una station wagon, è stato molto violento ed infatti tutti i tentativi dei sanitari, di salvare la giovane, sono risultati vani. Purtroppo è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto.

Alcuni passanti che si sono trovati davanti a quella scena drammatica, hanno lanciato in fretta l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto oltre gli agenti di polizia, sono arrivati anche i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco.

I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare la ragazza, ma alla fine quando i medici hanno provato a rianimarla, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che dichiarare il suo decesso sul luogo dell’impatto.

Le condizioni degli altri feriti dopo la morte della ragazza incinta

Il compagno della giovane, di 40 anni, che era seduto nel sedile del passeggero, è ricoverato in ospedale in condizioni critiche. Ha riportato dei traumi e delle lesioni molto gravi, infatti risulta essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine dopo tutti i rilievi del caso, stanno cercando di capire come sia avvenuto questo incidente e soprattutto le eventuali responsabilità.

Inoltre, gli agenti stanno anche cercando di rintracciare i familiari della giovane vittima, che era in dolce attesa. Purtroppo i medici intervenuti, nonostante i loro disperati tentativi, non sono riusciti a far nulla per salvare lei ed il piccolo che portava in grembo.