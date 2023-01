Sono migliaia i messaggi apparsi sul web ieri, da parte di personaggi famosi e non, che hanno voluto rendere onore a Gianluca Vialli. Uno dei più toccanti, sebbene non contenga pensieri lunghi o articolati, è stato quello di Arianna Mihajlovic, la donna che solo qualche settimana fa ha perso il marito Sinisa, ex collega di Vialli.

Si conosceva e si stimavano molto Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli. Entrambi hanno dedicato la loro vita al calcio, indossando, anche se in momenti diversi, la maglia della Sampdoria.

Il destino li ha poi uniti anche dopo, quando ormai avevano appeso i loro scarpini al chiodo, ma questa volta si trattava di un destino tragico.

Il primo a scoprire di avere un “ospite indesiderato”, nel 2017, è stato l’italiano. La diagnosi di tumore al pancreas l’ha costretto ad un lunghissimo e molto doloroso percorso di cure, terminato con il più tragico degli epiloghi nella giornata di ieri, dopo 5 anni.

Nel 2019 a fare l’amara scoperta era invece toccato a Sinisa Mihajlovic. Al contrario di Vialli, che inizialmente aveva tenuto nascosta la malattia. il serbo aveva scelto di uscire subito allo scoperto con la leucemia e raccontare tutto in una toccante conferenza stampa.

La sua, di lotta, è durata meno. Perché dopo soli 3 anni, lo scorso 16 dicembre. l’ex calciatore e allenatore di Vukovar si è spento per sempre all’età di soli 53 anni.

Il messaggio di Arianna Mihajlovic per Vialli

Un’altra cosa che univa Mihajlovic e Vialli era l’amore che entrambi avevano per le rispettive famiglie. Entrambi erano sposati da tantissimi anni e tutti e due amavano con tutti loro stessi i propri figli.

Ieri, quando nel mondo si è diffusa la notizia della scomparsa dell’ex attaccante di Juve, Samp e nazionale italiana, Arianna Mihajlovic non ha potuto fare a meno di dedicargli un pensiero. Un pensiero che ha coinvolto anche suo marito Sinisa.

La donna ha infatti pubblicato una vecchia foto che ritrae Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, immortalati durante una delle tantissime partite nelle quali i due si sono ritrovati l’uno davanti all’altro.

A corredo dell’immagine, Arianna ha poi scritto: “Sai quante partite lassù“. Il post ha raggiunto in poco tempo un numero enorme di commenti e reazioni.