Un evento tragico è avvenuto nella serata di domenica 17 gennaio. Antonio Cioffo, un bimbo di soli 8 anni, ha perso la vita dopo aver accusato un forte malore. I medici dopo il suo arrivo nell’ospedale, hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Un evento tragico, che ha spezzato il cuore di migliaia di persone. Tutta la comunità ora sta provando a far sentire la sua vicinanza ai familiari, colpiti dall’improvviso e drammatico lutto.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella notte di domenica 17 gennaio. Precisamente ad Arienzo, un piccolo comune in provincia di Caserta.

Tutta la famiglia era in casa e fino a quel momento, non era accaduto nulla di insolito. Improvvisamente, il piccolo Antonio ha iniziato ad accusare uno strano malore ed aveva anche delle difficoltà respiratorie.

I genitori si sono presto resi conto che la situazione era critica ed è per questo che hanno chiesto l’intervento del 118. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di San’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Raggiunta la struttura, i medici hanno capito in fretta le sue gravi condizioni ed hanno subito cercato di fare il possibile per salvarlo. Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Il piccolo Antonio è deceduto nello stesso nosocomio, pochi minuti dopo il suo arrivo.

Morte Antonio Cioffo: le indagini

Gli inquirenti ora vogliono capire esattamente cosa sia accaduto. Per questo hanno disposto l’autopsia ed il sequestro della salma. L’esame autoptico potrà dare tutte le risposte ai genitori e anche ai medici.

Al momento non è esclusa nessuna ipotesi. Infatti è probabile anche il bimbo fosse affetto da Coronavirus, poiché presentava alcuni sintomi dell’infezione. Giuseppe Guida, il sindaco di Arienzo, appena è venuto a conoscenza del dramma, ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Facebook. Sull’accaduto ha dichiarato: