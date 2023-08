Arnold Schwarzenegger sul ritiro di Bruce Willis: la sua risposta è commovente

Quando ad Arnold Schwarzenegger hanno chiesto del ritiro di Bruce Willis, l’attore ha dato una risposta che ha commosso tutti quanti. Sappiamo che Bruce Willis ha dovuto dire addio alla recitazione perché le sue condizioni di salute non gli consentono di andare avanti con la sua carriera cinematografica. Tanti colleghi si sono espressi sulla sua scelta, ma quella di Arnold è unica.

L’anno scorso, Bruce Willis si è ritirato dalla recitazione a causa di una diagnosi di afasia e demenza frontotemporale. La star ha lasciato così per sempre l’industria cinematografica. Sul suo ritiro si sono spese molte parole.

Del resto Bruce Willis è uno degli attori più amati di tutti i tempi. Lo abbiamo visto in Pulp Fiction, in Sin City, in Red, in Armageddon, ne Il sesto senso, nei panni di John McClane in Die Hard e in tutti i sequel di un celebre e longevo film d’azione.

Penso che sia fantastico. Era, sempre per anni e anni, è una stella enorme, enorme. E penso che sarà sempre ricordato come una grande, grande star. Capisco che nelle sue circostanze, dal punto di vista della salute, ha dovuto ritirarsi. Ma in generale, sai, non ci ritiriamo mai davvero. Eroi d’azione, si ricaricano.

Queste le parole di Arnold Schwarzenegger, che ha voluto ricordare il grande collega, in occasione di un’intervista che un’altra iconica star dei film d’azione ha rilasciato a CinemaBlend.

Arnold Schwarzenegger e Bruce Willis, due celebri e iconici attori dei film d’azione a stelle e strisce

Arnold non è stato l’unico collega a ricordare con parole commoventi Bruce Willis. Anche Sylvester Stallone, che si è definito insieme a Schwarzenegger uno degli ultimi tirannosauri, aveva espresso commenti di vicinanza. I tre attori americani sono apparsi tutti insieme nel film The Expendables, ma erano anche i soci investitori più famosi della catena di ristoranti Planet Hollywood.