Dai risultati dell’autopsia sono emersi dettagli importanti sulla morte del piccolo Abel Jax Mailey, il bimbo di sole 7 settimane che ha perso la vita lo scorso 30 novembre. Il padre è ora accusato del suo omicidio, ma in aula ha scelto di rimanere in silenzio. Ha detto solo le sue generalità.

Questa vicenda ha scosso l’intera città e sono davvero tante le persone che stanno facendo una preghiera per questo piccolino, volato in cielo davvero troppo presto.

I fatti sono iniziati lo scorso 28 novembre, nell’abitazione della famiglia che si trova in un appartamento a Burnley, nella città di Lancashire, in Gran Bretagna.

Il piccolo è stato trovato privo di sensi nella sua culletta. I sanitari vista la gravità dei fatti lo hanno trasportato d’urgenza al Manchester’s Children Hospital, per tutte le cure del caso.

Per 2 lunghi giorni i medici hanno fatto il possibile per aiutarlo, ma alla fine il 30 di novembre, il suo cuore ha cessato di battere per sempre. Le sue condizioni erano troppo gravi e i medici non sono riusciti a strapparlo via dalla morte.

Le autorità locali hanno avviato sin da subito tutte le indagini del caso. Di conseguenza hanno anche disposto l’autopsia e, da questo esame, è arrivata la svolta del caso.

I risultati dell’autopsia del piccolo Abel Jax Mailey

Dall’esame autoptico è emerso che purtroppo il bambino ha perso la vita per un trauma cranico. Di conseguenza il padre Oliver Mailey, è ora in carcere accusato del suo omicidio.

La prima udienza di convalida del fermo dell’uomo è stata eseguita pochi giorni fa ed il 26enne, ha scelto di non parlare. Ha detto solo le sue generalità. Il portavoce della polizia di Lancashire sull’accaduto ha dichiarato: