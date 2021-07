L’Italia è ancora sotto shock per quanto accaduto a Capri lo scorso 22 luglio. Un minibus carico di turisti è uscito fuori strada, è precipitato in una scarpata ed è precipitato su uno stabilimento balneare sottostante. L’unica vittima è stata Emanuele Melillo, autista dell’autobus. Ieri, alla Vita in Diretta, è intervenuto un testimone che ha voluto raccontare nuovi scottanti dettagli sul drammatico incidente.

Erano le 11:30 del mattino dello scorso giovedì 22 luglio. A Capri era appena iniziata un’altra meravigliosa giornata di sole e in tanti si stavano godendo la bellissima isola campana. All’improvviso, un evento potenzialmente catastrofico ha provocato paura e dolore a tantissime persone.

Un autobus, carico di turisti e partito dal porto di Marina Grande, è uscito fuori strada, ha sfondato le barriere protettive poste al lato del cavalcavia ed è precipitato in una scarpata alta una decina di metri. Il pesante mezzo è rotolato giù ed ha finito la sua corsa su uno stabilimento balneare pieno di bagnanti.

Il bilancio è stato di 23 feriti, molti meno rispetto a quelli che sarebbero potuti essere. La vittima, invece, è stata una sola. Emanuele Melillo, 33 anni, padre di un bimbo piccolo e in attesa del secondo figlio. Lui era l’autista dell’autobus ed è morto per i gravi traumi riportati nell’incidente.

Inizialmente si era diffusa un’indiscrezione che parlava di un malore subito dall’uomo. Lo stesso malore che teoricamente aveva causato l’incidente stesso.

Questa ipotesi è stata prontamente smentita dall’autopsia svolta nei giorni successivi sul corpo di Emanuele.

La testimonianza dell’incidente di Capri

A smorzare ancor di più le voci riguardanti ad un malore di Emanuele, sono arrivati i racconti di un uomo che, suo malgrado, si è ritrovato ad assistere da vicino all’intera scena.

Ieri, ospite a La Vita in Diretta, l’uomo ha detto: