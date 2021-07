L’Italia intera, nella giornata di ieri, giovedì 22 luglio, è rimasta con il fiato sospeso per quanto accaduto in Campania. Intorno alle ore 11:30 del mattino, un autobus di linea, guidato da Emanuele Melillo, è precipitato da un cavalcavia a Capri ed è rotolato fin sopra uno stabilimento, ferendo 28 persone tra passeggeri ed ospiti della struttura balneare. Purtroppo, per l’autista 38enne non c’è stato nulla da fare.

Ore di vero terrore quelle vissute dalla splendida Capri e dall’Italia intera. Attorno alle 11:30 del mattino di ieri, giovedì 22 luglio, un autobus della società ATC con a bordo 11 passeggeri, che secondo il sindaco di Capri Lembo erano almeno 14, è precipitato su uno stabilimento balneare.

Il mezzo, carico di turisti che si stavano godendo gli splendidi paesaggi della riviera campana, è precipitato da un cavalcavia alto circa 10 metri ed ha finito la sua corsa sopra un lido pieno di persone.

Il minibus era partito dal porto di Marina Grande ed aveva percorso poche decine di metri sull’omonima via. Mentre percorreva una piccola salita, il mezzo ha urtato una ringhiera ed è precipitato nella scarpata.

Fortunatamente, nessuno tra i bagnanti dello stabilimento è rimasto ferito gravemente. Tutti sono corsi via spaventati ma non hanno riportato gravi conseguenze. Così come nessuno tra i passeggeri ha perso la vita. Tuttavia, tra essi, 2 persone sono state trasportate a Napoli in grave condizioni. Tra essi un bambino piccolo che sta lottando per sopravvivere.

Chi era Emanuele Melillo?

L’unica vittima di questo terribile incidente è Emanuele Melillo, l’autista che stava guidando il mezzo di trasporto. Indiscrezioni dicono che abbia avuto un malore che oltre a stroncargli la vita, ha anche causato l’incidente stesso. Sarà comunque l’autopsia a fare chiarezza su tutto.

Emanuele era già papà di un bimbo, avuto da una precedente relazione. Da poche settimane, invece, lui e la sua nuova compagna avevano scoperto di essere in dolce attesa.

Commozione e tristezza tra gli amici ed i colleghi di Emanuele. Tutti lo descrivono come un ragazzo gentile, solare, onesto e amante del lavoro. Un lavoro, quello da autista, che svolgeva ancora a tempo determinato. Una vita ancora giovane spezzata troppo presto per cause che presto saranno chiarite.