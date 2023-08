Arrivata la condanna definitiva per Lucy Letby: la “famosa” infermiera che ha messo fine alla vita di tanti neonati

Lucy Letby, l'infermiera che ha messo fine alla vita di 7 neonati e ne ha ridotto in gravi condizioni altri 6, è stata condannata

È arrivata la sentenza per Lucy Letby. L’infermiera accusata di aver messo fine alla vita di sette bambini e di aver tentato di fare lo stesso con altri sei, è stata condannata all’ergastolo.

I fatti risalgono al 2015, quando tutto ha avuto inizio. E sono andati avanti un anno, durante il quale Lucy Letby lavorava al Countess of Chester Hospital.

Il giudice del tribunale di Manchester ha definito le azioni di questa infermiera, una campagna crudele ben calcolata, che ha coinvolto i più piccoli e più vulnerabili, senza alcun rimorso.

Non ci sono attenuanti, passerà il resto della vita in carcere.

Le accuse nei confronti di Lucy Letby

È stato un processo lungo, i genitori dei neonati sono stati costretti a vedere il suo finto volto angelico in aula. La maggior parte delle sue vittime erano talmente piccole da stare sul palmo di una mano.

Il giudice ha applicato una sentenza che impedisce che l’ergastolo, in futuro, possa essere ridotto. Soltanto tre donne in tutta la storia dell’Inghilterra, hanno ricevuto la stessa condanna.

Lucy Letby per un anno ha interrotto la vita di sette neonati, quasi tutti prematuri e ha cercato di fare lo stesso con altri sei. Ha iniettato aria nelle loro vene, latte nello stomaco, insulina nel sangue e tubi nella loro gola. Poi, come se nulla fosse, cercava di rianimarli insieme ai suoi colleghi. I sei bambini che si sono salvati dalle sue grinfie, hanno riportato conseguenze gravissime. Avranno bisogno di cure per il resto della loro vita.

L’infermiera è stata trasferita nel carcere di Durham, dove trascorrerà i giorni con una sola ora di aria al giorno e mezz’ora per fare una doccia.

Ci sono voluti anni prima di arrivare ad una condanna che ha fatto ottenere a tanti genitori giustizia, anche se quel dolore probabilmente li accompagnerà per il resto delle loro vite. Le foto di Lucy Letby sono state sulle prime pagine dei giornali di tutto il mondo.