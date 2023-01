Sono in corso tutte le indagini per la triste vicenda del neonato, che purtroppo ha perso la vita durante l’allattamento. L’infermiera che lo ha soccorso, ha parlato con le sue colleghe di ciò che è successo quella notte.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Precisamente all’ospedale Pertini di Roma. La donna di circa 30 anni, anche dal racconto di alcuni fonti interne, aveva fatto un parto naturale, che sembrava essere andato bene.

Il papà del piccolo ha detto che dopo 17 lunghe ore di travaglio, era stremata e che il personale l’ha lasciata sola. Infatti durante l’allattamento, lei si è addormentata ed è solo pochi minuti dopo che è emersa la triste verità.

In un primo momento, si era diffuso che era stata l’infermiera a trovare il piccolo bianco ed esanime vicino la mamma. Invece, successivamente, è venuto fuori che una compagna di stanza ha visto qualcosa di strano ed ha allertato il personale.

Tuttavia, all’arrivo dei medici e nonostante le manovre di rianimazione, per lui non c’era più nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante decesso.

Neonato deceduto per soffocamento, la versione dell’infermiera

Le colleghe della donna che ha soccorso il piccolo, in un’intervista con Il Messaggero hanno detto la loro versione, ma hanno parlato anche delle condizioni della donna:

Viene a lavoro come sempre. D’altronde non ha alternative. Ma è esausta e sconvolta. Ho sempre davanti agli occhi il bimbo che stava per perdere la vita. Poteva capire a chiunque, lei è stata sfortunata.

Dal racconto dell’infermiera, lei è sempre entrata in quella stanza a controllare e a fornire tutte le cure necessarie. La donna a breve sarà interrogata dagli inquirenti che si stanno occupando della triste vicenda.

Inoltre, a dare ulteriori risposte sul triste episodio, sarà solo l’autopsia prevista sul corpo del piccolo.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.