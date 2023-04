Arrivata la condanna per i responsabili del decesso di Maurizio Cerrato, il papà che ha perso la vita per difendere sua figlia. La vicenda risale all’aprile del 2021.

La ragazza aveva discusso con i quattro condannati per via di un parcheggio, occupato abusivamente con una sedia. Il papà Maurizio Cerrato, 61 anni, era sceso per capire cosa stesse accadendo e per placare le acque.

Aveva parcheggiato la macchina e si era poi ritrovata le gomme tagliate. Subito era nata una discussione con quelle quattro persone, che l’avevano aggredita. Maurizio Cerrato aveva raggiunto la figlia, per placare i toni e poi aveva spostato la macchina, in attesa di farla riparare. Ma era stato raggiunto in quel parcheggio privato e aggredito. Brutalmente picchiato e alla fine accoltellato.

Un fendente dritto al cuore, che non gli ha lasciato scampo. Il 61enne è stato trasportato con immediata urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove purtroppo si è spento poco dopo.

A distanza di due anni, è arrivata la condanna per i 4 responsabili.

Il sostituto procuratore aveva chiesto l’ergastolo, ma il giudice li ha condannati a 23 anni di reclusione per aver spezzato la vita di un padre di famiglia.

Il racconto della figlia di Maurizio Cerrato

Scene da film dell’orrore, non avevo mai visto cose del genere. Cominciò a picchiarmi e mi difesi come potevo. La sorella di Giorgio, intento in quel momento in una colluttazione con mio padre, mi colpì ripetutamente al volto e alle gambe. Tanto che i giorni successivi a stento riuscivo a muovermi dal letto. I colpi sono stati talmente gravi che ho dovuto ricorrere all’operazione del setto nasale. Un intervento del quale porto ancora i segni.