Condannata l’ex pm Maria Angioni: Piera Maggio commenta così

Maria Angioni, ex pm del caso della piccola Denise Pipitone, è stata condanna ad un anno di reclusione. Come ha reagito Piera Maggio, la mamma della bimba scomparsa a Mazara del Vallo?

Piera Maggio ha sempre espresso i suoi pensieri sui sociale e lo ha fatto anche questa volta. Secondo il giudice di Marsala, Maria Angioni avrebbe mentito per coprire i suoi insuccessi, puntando il dito contro i suoi ex colleghi e accusandoli di depistaggi e bugie, che avrebbero impedito il ritrovamento della piccola Denise Pipitone. È stata condannata per false dichiarazioni ai pm.

Era apparsa in tv e aveva fatto riaccendere i riflettori sul caso della bambina scomparsa. Ma dalle indagini, gli inquirenti non hanno trovato gli elementi evidenziati dall’ex pm, che è stata accusata di false dichiarazioni.

La notizia si è rapidamente diffusa attraverso tutte le testate giornalistiche e Piera Maggio è subito arrivata a commentare sul suo profilo social.

Le parole di Piera Maggio

Stando a questa realtà (CONDANNA) SAREBBE MEGLIO che per il momento qualcuno taccia! Quando farà valere il contrario di questa sentenza nelle sedi opportune, solo allora potrà parlare ed iniziare a sproloquiare, che poi un ex addetta ai lavori dovrebbe saperlo. Siamo davvero stanchi per tutto quello che stiamo subendo, da parte di (tutta la company cattivery) si, perché sono concatenati gli uni con gli altri, tutti gli haters sono finiti in un unico calderone, chissà come mai, ognuno di essi ci inzuppa il pane, il tutto pare anche con il beneplacito di una persona vicina alla vita di Denise, come è dimostrabile dai vari screenshot. In sintesi con questa sentenza ci hanno detto che ci siamo trovati nel luogo, al momento e con le persone sbagliate, incapaci, incompetenti nell’indagine di nostra figlia? E tutti coloro che poi sono succeduti? Ci chiediamo ancora una volta, in che mani stava l’indagine sul rapimento di Denise? La nostra bambina e noi, siamo stati veramente molto sfortunati nel nostro percorso doloroso. Oggi più che mai, chiediamo una Commissione di inchiesta per Denise. Vogliamo la VERITÀ SU TUTTO! Vogliamo sapere dov’è! E non molleremo!

Poco dopo, è arrivato un secondo post. Piera Maggio ha voluto precisare che la famiglia di Denise Pipitone, da questo momento e dopo quanto accaduto, ha scelto di dissociarsi e di prendere le distanze da ogni azione o iniziativa presa da Maria Angioni per conto della sua bambina.

Una mamma che non si arrende

Sono passati 19 lunghi anni dalla scomparsa della piccola Denise e i suoi genitori continuano a chiedere la verità. Una bambina strappata via all’amore della sua mamma e del suo papà, per quella che tutti credono una vendetta per dispute familiari.

Denise è la figlia di Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Quest’ultimo è l’ex marito di Anna Corona e padre di Jessica Pulizzi, prima accusata e poi assolta in tre gradi di giudizio.

Piera Maggio chiede solo di sapere cosa sia davvero accaduto a sua figlia. Si fermerà solamente quando qualcuno le dimostrerà che la bambina non c’è più. Perché Denise oggi potrebbe essere un’adolescente che vive in qualsiasi parte del mondo e che non sa quale sia la sua vera storia.