Dopo diversi mesi dalla tragica morte di Evan Giulio Lo Piccolo, i medici legali hanno presentato la loro relazione completa sull’autopsia agli inquirenti. Da questo esame è emersa tutta la verità di ciò che il bimbo ha subito, nel periodo precedente al suo decesso.

La terribile vicenda è avvenuta ad agosto dello scorso anno a Rosolino, in provincia di Siracusa. Questo bambino ha perso la vita dopo mesi di maltrattamenti da parte del compagno della madre, Salvatore Blanco.

Secondo le informazioni rese note nelle ultime ore, i medici Giovanni Bartolini, Massimo Furnari e Francesca Berlich, hanno presentato tutta la relazione completa dell’esame autoptico.

Dalle loro dichiarazioni, è emerso che il piccolo Evan Giulio, è morto a causa di un arresto circolatorio. Dovuto da una broncopolmonite causata probabilmente dalle percosse subite. Il padre Stefano Lo Piccolo, poche settimane prima aveva presentato un esposto alla Procura di Genova, proprio per parlare di ciò che era costretto a subire il figlio.

CREDIT: CHI L’HA VISTO

Tuttavia, mai nessuno si è fatto avanti per capire meglio cosa stava accadendo. I dottori, nella loro relazione, hanno dichiarato:

Risulta verosimile che le cause della polmonite da aspirazione, diagnosticata sul cadavere, siano rappresentate da frequenti e ravvicinati episodi di prolungata perdita della coscienza del soggetto. In più anche da una consecutiva abolizione transitoria dei comuni meccanismi di difesa come tosse e deglutizione.

Il dramma di Evan Giulio Lo Piccolo

La drammatica morte di questo bimbo di soli 21 mesi, è avvenuta lo scorso 17 agosto 2020. La madre quando è tornata nella sua abitazione, ha scoperto che il figlio era in condizioni critiche. Per questo ha chiesto l’intervento del 118.

I sanitari arrivati nella casa, si sono presto resi conto che la situazione del piccolo era molto grave. Infatti lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Modica. I medici hanno provato a fare il possibile per salvarlo, ma pochi minuti dopo, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Sul corpo di Evan Giulio c’erano lividi e lesioni, per questo sono state allertate d’urgenza le forze dell’ordine. Gli agenti dopo tutti i controlli del caso, in un primo momento hanno arresto Salvatore Blanco, compagno della madre e poco dopo anche la mamma Letizia Spatola. Entrambi sono accusati di maltrattamenti in famiglia, lesioni ed omicidio volontario in concorso.