Sono appena arrivati i primi risultati dell’autopsia effettuata sul corpo senza vita di Maria Cristina Taralli, la mamma di 45 anni morta in modo inaspettato davanti agli occhi di sua figlia diciassettenne.

Sembrerebbe che l’esame medico abbia individuato come causa della sua morte uno scompenso acuto del cuore. Bisognerà ora capire se le criticità cerebrali individuate abbiano una correlazione con l’incidente in cui è rimasta coinvolta qualche anno fa, nel 2019.

Il Pm che si sta occupando del suo caso, ha disposto ulteriori indagini anche riguardo al ricovero dopo l’incidente, per capire se i medici nel 2019 l’abbiano sottoposta alle cure adeguate. O se i danni riportati a lungo termine, siano la conseguenza di negligenza medica.

Maria Cristina Taralli è stata ricoverata in tre ospedali diversi, aveva riportato gravissime lesioni.

La mattina della sua morte, accaduta non molti giorni fa, aveva deciso di rimanere a letto perché non si sentiva bene.

Ha iniziato a perdere molto sangue ed è morta davanti agli occhi di sua figlia Ludovica. La giovane non ha potuto fare nulla per salvare la sua mamma. Ha chiamato il suo papà, che si è apprestato ad allarmare i soccorsi, ma nessuno ha potuto fare nulla per salvare la vita della giovane mamma.

Celebrati i funerali di Maria Cristina Taralli

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Gabriele dell’Annunziata, ieri 9 Aprile alle 15:30.

Maria Cristina lascia nel dolore il marito Fabio Cretone e la sua saluta figlia, tutti i suoi familiari e tutti coloro che la conoscevano e l’amavano.

La mamma di 45 anni insegnava in una scuola elementare. La sua tragedia arriva da Giulianova, in provincia di Teramo, in Abruzzo.

Il Sindaco ha voluto pubblicare un commovente messaggio a nome di tutta la comunità, per mostrare affetto e vicinanza alla famiglia di Maria Cristina Taralli.