Nelle ultime ore sono arrivati i risultati dell’autopsia del piccolo Lorenzo Grilli, il bimbo di 2 anni deceduto dopo esser annegato nella piscina. Questo esame potrà aiutare le forze dell’ordine ad avere un quadro più chiaro di tutta la vicenda. La salma è stata restituita ai suoi cari per i funerali.

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto al bambino. Gli inquirenti hanno iscritto sul registro degli indagati entrambi i genitori, in attesa che ricostruiscano tutta la dinamica.

L’autopsia sul corpo del piccolo Lorenzo, è stato eseguita dal medico legale Davide Girolami, nella giornata di mercoledì 19 maggio. Dalle prime informazioni rese note dai media locali, questo esame ha dato un’ulteriore conferma alle forze dell’ordine su ciò che è accaduto.

Infatti è emerso che il decesso del bambino è avvenuto per annegamento. Il medico ha deciso di non eseguire altri esami sul corpicino. Per questo il pm di turno, ha dato il nulla osta per riconsegnare la salma ai suoi familiari.

I funerali di Lorenzo sono fissati per la giornata di oggi, venerdì 21 maggio, alle 15. Precisamente nella chiesa di Città Sant’Angelo. L’intera comunità ora sta mostrando vicinanza ed affetto a tutta la famiglia, colpita dalla grave perdita.

Lorenzo Grilli morto a 2 anni: l’accaduto

Il dramma di questi genitori è avvenuto nella serata di lunedì 17 maggio, intorno alle 20. Nella villetta in provincia di Pescara.

Da ciò che hanno ricostruito i media locali, il piccolo Lorenzo era in casa con sua madre, che era impegnata con la sorella maggiore. La donna lo ha perso di vista per pochi minuti e quando si è resa conto che non era nell’abitazione, ha iniziato a cercarlo ovunque.

Quando è uscita nel giardino, purtroppo ha fatto la drammatica scoperta. Il piccolo era nella piscina, ormai senza vita.

I genitori dopo averlo tirato fuori dall’acqua, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118 ed i sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti. Però, i loro disperati tentativi non hanno portato ai risultati sperati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.