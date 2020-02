Sulbiate, famiglia intossicata, anche un bimbo di 10 anni Famiglia intossicata trasportata d'urgenza in ospedale. Tra loro anche il bambino di 10 anni. Ecco cosa è accaduto in quell'abitazione secondo gli inquirenti..

Un gravissimo evento è avvenuto nella serata di ieri martedì undici febbraio, a Sulbiate, in provincia di Monza e Brianza. Un’intera famiglia, composta da tre persone, tra cui un bambino di dieci anni, è stata intossicata con il monossido di carbonio. Sono tutti in gravi condizioni.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione, ma soprattutto quelli che conoscono il piccolo ed i genitori, che non avrebbero mai immaginato potesse accadere un evento simile.

Secondo le informazioni emerse nelle scorse ore, l’allarme è scattato nel tardo pomeriggio, intorno alle diciotto e trenta. L’uomo di quaranta nove anni, è quello più gravi ed infatti è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda.

Sul posto, sono arrivate anche altre due ambulanze ed un’auto medica. La mamma, di trenta cinque anni, è stata intubata e subito dopo portata in codice rosso all’ospedale di Zingonia, dove è stata ricoverata in camera iperbarica.

Anche il loro bambino è rimasto intossicato, ma secondo i medici, le sue condizioni non sono gravi come quelle dei genitori, poiché sembrerebbe che non abbia riportato danni neurologici. Sono molto ottimisti nei suoi confronti.

All’abitazione, vicino la zona industriale, è arrivata anche una volante dei carabinieri, insieme a quella dei Vigili del Fuoco e secondo i primi rilievi, sembrerebbe che la fuori uscita di monossido, sia stata causata da un malfunzionamento della caldaia.

Ovviamente, questi sono solamente i primi risultati, ma le indagini dei pompieri e delle forze dell’ordine non sono ancora terminate ed infatti stanno ancora lavorando per capire come sia potuto accadere un evento simile. Il più grave è il papà, che è ricoverato ed è in coma.

Anche il bambino è stato portato all’ospedale Niguarda, ma i medici credono che sia quello meno grave, anche se ancora non si esprimono molto sul suo stato di salute.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa terribile vicenda.

