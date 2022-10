È di qualche giorno fa la notizia della scomparsa di Erasmo Vidal, padre 61enne del calciatore cileno Arturo Vidal. Nelle ore subito successive alla notizia c’erano state polemiche riguardo il mancato ritorno del calciatore in patria, ma nelle ultime ore si è diffuso un video in cui il calciatore appare visibilmente commosso, mentre assiste alla diretta del rito funebre trasmesso in diretta su Instagram da sua sorella.

King Arturo, questo il soprannome del calciatore cileno che per anni è stato uno dei migliori del campionato di serie A e d’Europa, da quest’estate gioca per il Flamenco, squadra brasiliana.

Una scelta arrivata a 35 anni e dopo aver vinto innumerevoli trofei nel calcio che conta di più, quello europeo.

Indimenticabili le sue esperienze in club gloriosi come Juventus, Barcellona e Bayern Monaco.

Ora che si avvicina la fine della sua carriera da calciatore, ha deciso di riavvicinarsi alla sua patria, il Cile, andando a giocare nel Flamenco, club brasiliano.

Questo nuovo percorso non è iniziato nel migliore dei modi però. Spesso infatti parte dalla panchina.

Vidal ao vivo no Instagram acho que tão fazendo uma homenagem no velório do pai dele. Ele está chorando 😢 #ForçasVidal pic.twitter.com/KSSloZM2vq — Cavalinho do Flamengo (@cavalinhodoFlaa) October 14, 2022

Come se non bastasse, negli ultimi giorni gli è arrivata una notizia che lo ha atterrato anche a livello personale e mentale. Suo papà Erasmo si è spento improvvisamente a 61 anni.

Le lacrime di Arturo Vidal

Il rapporto di Arturo Vidal con suo padre non era idilliaco. Quando il calciatore era solo un bambino, infatti, l’uomo ha abbandonato la sua famiglia, lasciando di fatto sua moglie a crescere i bambini da soli nella povertà.

Con il passare degli anni c’erano stati dei tentativi di riavvicinamento, ma diversi problemi legali dell’uomo avevano sempre frenato tutto.

Ciononostante, Arturo aveva cercato di aiutare suo padre, affidandogli i suoi cavalli e dandogli un lavoro in un centro ippico in Cile. Lo stesso in cui il 61enne ha perso la vita qualche giorno fa.

Vidal, appresa la notizia, ha deciso di non tornare in Cile per i funerali per restare in ritiro con i suoi compagni. Decisione che aveva sollevato qualche critica.

Ieri però si è diffuso un video che ha in parte sedato quelle critiche.

La sorella di Arturo ha trasmesso in diretta Instagram il funerale di suo padre e, durante il video, in alcuni istanti, si intravede anche Arturo in evidenze stato di commozione e con il volto ricoperto di lacrime.