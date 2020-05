Ascoli, neonato schiacciato dal fratellino: ricoverato in ospedale Ascoli, neonato schiacciato dal fratellino mentre stavano giocando, momenti di paura per la famiglia

Una vicenda terribile è avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì sei maggio. Un neonato di circa un mese è stato schiacciato sul letto dal fratellino di due anni, mentre stavano giocando. E’ stato portato d’urgenza in ospedale, per tutti gli accertamenti del caso, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

Sono stati momenti di paura e di terrore per la famiglia, poiché il piccolo ha smesso di respirare per alcuni secondi, ma i medici intervenuti sul luogo, sono riusciti a stabilizzarlo in fretta.

In base alle informazioni che sono state rese note, il fatto è avvenuto ad Ascoli. Tutti erano in casa e stavano giocando sul letto.

Era un momento felice per tutti loro, che stavano scherzando e ridendo. Quando all’improvviso il fratello maggiore, preso dalla foga e foga dal gioco è caduto sul neonato, schiacciandolo con il suo peso.

I genitori, si sono subito resi conto che qualcosa non andava, poiché il piccolo ha smesso di respirare e la pelle del suo volto ha iniziato a farsi scura. Nella disperazione hanno iniziato ad urlare ed i vicini, preoccupati, hanno lanciato subito l’allarme ai soccorritori.

Sul posto è arrivata un’ambulanza del centodiciotto ed anche una volante dei carabinieri. Il medico e l’infermiere, presenti a bordo, credevano che la situazione del piccolo fosse molto più grave. Però, poco dopo sono riusciti a stabilizzarlo.

Il neonato è stato portato d’urgenza in pronto soccorso e secondo le prime informazioni emerse, non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato un trauma toracico, da tenere sotto controllo.

E’ ricoverato all’ospedale Mazzoni ed i dottori stanno facendo tutti gli accertamenti del caso. La famiglia, proprio come la comunità, sono sconvolte da ciò che è accaduto, ma tutti sono felici, perché l’incidente non si sia trasformato in tragedia.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda, ma soprattutto sulle condizioni mediche del neonato.