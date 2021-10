Lutto a San Benedetto del Tronto, Anna Cilento giovane mamma di 40 anni, è morta per una grave malattia

Una grave perdita ha colpito la comunità di San Benedetto del Tronto nei giorni scorsi. Purtroppo una giovane mamma di 40 anni, chiamata Anna Cilento è morta a causa di una grave malattia che non le ha lasciato scampo. Era una parrucchiera ed ha lasciato un bimbo molto piccolo.

CREDIT: FACEBOOK

Una notizia tanto triste, che ha spezzato i cuori di tutti, ma soprattutto dei suoi familiari. Loro speravano di poter trovare una soluzione con una cura sperimentale.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto nella notte di mercoledì 13 ottobre. Precisamente a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

La giovane donna stava combattendo contro una malattia molto grave, che aveva scoperto diversi anni prima. Viste la sua situazione, in un primo momento è stata operata all’ospedale Gemelli di Roma.

CREDIT: FACEBOOK

Subito dopo ha seguito anche una cura sperimentale statunitense. Alcuni mesi fa inoltre, era stata avviata anche una raccolta fondi affinché la ragazza potesse pagare tutti i costosi trattamenti di cui aveva bisogno.

A maggio di quest’anno è stata proprio lei a parlare della sua malattia in un lungo post sui social. Ovviamente l’intera comunità di San Benedetto del Tronto si è presto fatta avanti per aiutarla. Infatti in poco tempo hanno raggiunto un’elevata somma di denaro.

Il messaggio di Anna Cilento sul suo profilo Facebook

In questi mesi ho fatto tante cure, visite, ricerche. La battaglia che sto affrontando è ancora lunga e difficile. E questo, ahimè lo sapevo. In un primo momento sembrava che i miei valori fossero migliorati. Oggi invece sono peggiorati e sono tornata nuovamente ad essere farmaco resistente: forse abbiamo trovato un farmaco che, somministrato nel tempo, mi permetterà di operarmi, ad oggi ancora non posso farlo.