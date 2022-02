Si chiamava Emma ed è una bimba di soli 2 anni, che la scorsa notte ha perso la vita mentre era ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito, ma i medici con la speranza di poterla salvare, l’hanno intubata e trasferita in terapia intensiva.

CREDIT: FACEBOOK

Un lutto drammatico e straziante che ha colpito la comunità. La mamma è stata la prima ad informare tutti della sua perdita, con uno straziante post sui social.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra giovedì 17 e venerdì 18 gennaio. La famiglia viveva a San Benedetto del Tronto, ma il decesso della piccola è avvenuto all’ospedale Salesi di Ancona.

Emma era una bambina sana, felice e in salute. Non ha mai mostrato gravi problemi. Tuttavia, all’inizio di febbraio era risultata positiva al Covid, ma in un primo momento le sue condizioni non sembravano essere gravi.

Nella serata di giovedì però, la febbre era arrivata ad una temperatura molto elevata. Proprio per questo i suoi genitori si sono presto allarmati ed hanno deciso di trasportarla tempestivamente in ospedale.

I medici della struttura sanitaria Salesi di Ancona, dopo un’accurata visita, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano davvero disperate.

Il decesso della bimba di 2 anni e il post straziante della sua mamma

Con la speranza di poterla salvarla, i dottori hanno deciso di intubarla e di ricoverarla nel reparto di terapia intensiva. Tuttavia, nella notte la piccola è andata in arresto cardiaco e, a quel punto, non sono riusciti più a fare nulla per salvarla.

I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola Emma. Sospettano che la sua morte sia avvenuta per una leucemia. La mamma distrutta dal dolore, ha voluto informare tutti della straziante perdita subita. In un post su Facebook ha scritto: