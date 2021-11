Una terribile tragedia è avvenuta nel pomeriggio di lunedì 8 novembre, nel piccolo comune di San Martino in Strada. Una bimba di appena 3 anni è morta dopo aver accusato un malore improvviso. A nulla sono serviti i tentativi dei genitori e dei medici per rianimarla.

Un episodio drammatico che ha gettato nello sconforto la famiglia, ma anche l’intera comunità. Adesso in tanti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì 8 novembre. Precisamente nel piccolo comune di San Martino in Strada, in provincia di Lodi.

La bambina era in strada con i suoi genitori. Tutto stava procedendo normalmente e fino a quel momento, la piccolina non aveva mai mostrato alcun segno di malessere.

Ad un certo punto, è avvenuto l’impensabile. La bimba ha perso i sensi e si è accasciata a terra. Ha avuto un malore improvviso. I genitori si sono presto allarmati ed infatti, hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorritori.

I medici hanno provato a guidare il padre nelle manovre di rianimazione e sono arrivati sul posto in pochi minuti. Tuttavia, i sanitari intervenuti non hanno potuto far altro che constatare il suo drammatico decesso. I genitori sull’accaduto hanno detto: “Stava bene, non aveva alcun sintomo!”

Il cordoglio per la bimba di 3 anni morta improvvisamente e le indagini

Gli inquirenti hanno avviato in fretta tutte le indagini per la triste vicenda. La Procura di Lodi ha deciso di aprire un fascicolo ed hanno anche disposto l’autopsia sul corpo della piccola, figlia unica della coppia. Vogliono capire l’esatta causa che ha portato alla sua morte. Il comune di San Martino in Strada sui social ha scritto:

Anche se non saranno mai sufficienti ad alleviare il dolore, ci servono tutte le parole ed i sentimenti della comunità sanmartinese ad abbracciare una mamma ed un papà che oggi stanno affrontando la perdita improvvisa di un piccolo angelo di 3 anni.