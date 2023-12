Il dramma di Ashleigh Vlahos, la giovane mamma trovata morta in strada, con la sua bimba che urlava: il dolore del papà

Era un’insegnante di inglese in un college privato, ma Ashleigh Vlahos ha perso la vita, pochi mesi dopo aver messo al mondo la sua bambina, per un malore improvviso, che non le ha lasciato scampo. Il padre, sconvolto, ha voluto raccontare il dolore della sua perdita.

Sono tutti sconvolti ed addolorati per l’improvvisa scomparsa della giovane donna, che era appena tornata da un viaggio in Grecia con il marito, per stare un po’ di tempo con i suoi genitori.

Il dramma di Ashleigh è avvenuto lo scorso 24 ottobre, in una città in Australia. La notizia però è emersa solo in questi ultimi giorni, perché il padre ha chiesto di fare chiarezza sull’accaduto.

La giovane aveva messo al mondo la sua bambina a febbraio di quest’anno. Era felice della sua nuova vita ed in questo periodo, era proprio in congedo di maternità. Aveva deciso di diventare professoressa all’età di 25 anni.

In un primo momento insegnava ai bambini arrivati da paesi meno fortunati. Alla fine era riuscita ad ottenere un ruolo in un college privato a Canberra. Lo scorso 24 ottobre, era uscita con la sua bimba, per una passeggiata.

Tuttavia, proprio mentre era in strada, ha avuto un malore, che non le ha lasciato scampo. Sono stati proprio alcuni vicini a trovarla a terra esanime, perché la piccola ha iniziato ad urlare. Quando i medici sono arrivati, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Lo strazio del padre di Ashleigh Vlahos

La cosa più straziante è che probabilmente Ashleigh è rimasta lì per alcune ore prima di essere scoperta. L’hanno trovata solo perché la sua bambina piangeva nella carrozzina. Mia figlia era piena di vita, molto energica, amava essere madre e non aveva segni di malattia o qualsiasi cosa che avrebbe potuto causarne il decesso. Anche non riusciamo a capire il motivo di questa fine e ce lo chiederemo per il resto delle nostre vite. Vorrei che tutto questo fosse un brutto sogno.

Con queste parole Chris Vlahos ha voluto esprimere lo strazio per la perdita. I medici hanno anche eseguito l’autopsia sul corpo della donna, ma questo esame non ha dato delle risposte concrete ai suoi famigliari.