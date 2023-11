Tragedia in una casa di Ponso colpita da malore all'alba, Federica Sanigi è morta nella sua abitazione a 49 anni

Grande dolore e strazio è quello che ha colpito la piccola comunità di Ponso, per l’improvvisa e straziante scomparsa di Federica Sanigi, una giovane mamma di 49 anni, colpita da malore in casa. Purtroppo all’arrivo dei sanitari, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari, colpiti dalla straziante perdita, senza nemmeno capire i motivi. Non si esclude che possano disporre l’autopsia sul corpo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella prima mattina di giovedì 9 novembre, intorno alle 5,30. Precisamente nella casa della famiglia che si trova nel comune di Ponso, in provincia di Padova.

La giovane donna viveva in questo paese ormai da tempo ed infatti, proprio come suo marito, era molto conosciuta. L’uomo gestisce un bar che si trova al centro del piccolo comune.

Da ciò che è emerso, la notizia di questa perdita, ha sconvolto migliaia di persone, perché Federica fino a quel giorno non aveva gravi problemi di salute. Sembrerebbe che quella mattina si era svegliata all’alba per andare in bagno.

Poco dopo il marito, ha provato a chiamarla, ma sin da subito si è resa conto che la situazione era grave. La moglie non rispondeva e da qui è partita la disperata chiamata ai sanitari.

Il decesso di Federica Sanigi, dopo il malore improvviso

I medici sono presto intervenuti nell’abitazione. Hanno cercato di rianimare la giovane donna a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Per lei non c’era più nulla da fare.

Non si esclude la possibilità che gli inquirenti potrebbero disporre l’autopsia. Questo perché l’esame potrà aiutare a capire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso.

Federica oltre al marito ed ai suoi due figli, ha lasciato la sorella Catia, medico di pronto soccorso ed i suoi due genitori Bruna ed Antonio. Tutta la comunità nel frattempo sta cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari.