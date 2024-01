Preoccupazione per l'attrice Ashely Park dopo un ricovero in terapia intensiva a causa di uno shock settico: il racconto su Instagram

È stata colpita da uno shock settico e ricoverata in terapia intensiva. Tanta preoccupazione per l’attrice Ashley Park, nota per il personaggio Mindy nella serie tv Netflix Emily in Paris.

La stessa attrice, attraverso un post su Instagram, ha spiegato cosa le è accaduto e ha cercato di rassicurare i suoi numerosissimi fan. Lo scorso dicembre, durante una vacanza, Ashley Park è stata colpita da uno shock settico. Grazie al suo compagno, Paul Forman, la star è riuscita a reagire e a riprendersi.

Le parole di Ashely Park

Queste le sue parole, che accompagnano le foto nel letto d’ospedale:

Mentre sono seduta qui ad elaborare e a riprendermi dalle prime settimane del 2024, l’unica parola che mi viene in mente è gratitudine. Mentre ero in vacanza a dicembre, a Capodanno, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in uno shock settico, che ha infettato e colpito diversi organi. Sono grata che la mia salute sia migliorata nonostante quello che ci era stato detto inizialmente. Sono grata soprattutto a Paul per essere stato incondizionatamente al mio fianco durante tutto questo. Hai calmato le mie paure e mi hai sostenuto attraverso ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, spaventosi pronto soccorso, innumerevoli tac, test e iniezioni, dolori atroci e tanta confusione, il tutto mentre eravamo soli dall’altra parte del mondo, lontani da chi conosciamo. Ti amo Paul. Più di quanto possa mai dire.

La presenza del suo compagno è stata fondamentale in un momento in cui, oltre al dolore e alla sofferenza, Ashley Park si è ritrovata in un posto sconosciuto, lontano da casa, mentre i medici non le davano molte speranze. E proprio quell’amore le ha dato la forza per lottare.

Alla fine del post, l’attrice ha rivolto un pensiero anche a tutti quei medici della terapia intensiva che l’hanno supportata ed aiutata e a coloro che da lontano non l’hanno abbandonata e hanno fatto il possibile per non farla sentire sola. Poi ha spiegato ai suoi fan di aver atteso un po’ per raccontare loro cosa le era accaduto, perché tutt’oggi è ancora in convalescenza, ricoverata in ospedale.