Un lutto gravissimo ed improvviso ha scosso il mondo dello spettacolo spagnolo ed europeo. Daniela Costa, interprete teatrale, televisiva e cinematografica iberica, si è spenta per sempre nella giornata di ieri, 15 dicembre, a soli 42 anni. Ha fatto parte del cast della famosissima serie tv Paso Adelante, che ha avuto un enorme successo anche in Italia.

A dare il triste annuncio della morte della ancora giovanissima attrice sono stati i media spagnoli, che hanno riportato le parole di Miguel Angel Munoz, altro famoso attore iberico.

L’attore e cantante, tra i più famosi e seguiti in Spagna, ha pubblicato un post sui suoi canali social con una foto insieme a Daniela, accompagnandola con queste toccanti parole:

Non posso credere alla vita. Le mie più sentite condoglianze ai familiari e agli amici più cari. Siamo stati benissimo a realizzare insieme I Miei Adorabili Vicini. Riposa in Pace Daniela Costa.

Come è morta Daniela Costa

I familiari e l’agenzia che rappresentava Daniela Costa ha mantenuto il massimo riserbo sulla questione, non aggiungendo alcuna dichiarazione in seguito all’annuncio fatto dalla stampa.

Resta quindi il dubbio sulle cause che hanno portato al decesso di una donna così giovane, nel pieno della vita e della carriera.

Carriera che l’aveva vista esibirsi sia a teatro, che al cinema, che in televisione.

Innumerevoli i progetti a cui ha partecipato la Costa. Il più importante senza dubbio è stato Paso Adelante, la famosa serie tv spagnola andata in onda dal 2002 al 2006, che racconta le vicende di studenti e docenti di una famosa scuola di arti sceniche di Madrid.

Di enorme successo anche in Italia, Paese in cui è stata trasmessa su Italia1, ha recentemente vissuto una nuova ondata di gloria grazie alla piattaforma Netflix.

