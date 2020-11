Un gravissimo incidente stradale, è avvenuto ieri, mercoledì 4 novembre, ad Atessa in provincia di Chieti. Una madre ed un bimbo di soli 3 anni sono stati investiti. Per fortuna le loro condizioni non sono apparse gravi. Infatti i sanitari hanno deciso di ricoverarli in ospedale, solo in via precauzionale.

Un evento drammatico, che si sarebbe potuto trasformare in tragedia, ma che fortunatamente, non ha portato a conseguenze critiche.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, il dramma è avvenuto nella mattinata di mercoledì 4 novembre. Precisamente in Via Cavalieri di Vittorio Veneto. La donna stava accompagnando il piccolo all’asilo, che era vicino alla fermata.

I due erano appena scesi dall’autobus. Quando improvvisamente un uomo alla guida di un Alfa Romeo 147, li ha investiti. In base alla testimonianza dell’automobilista, sono apparsi all’improvviso da dietro il mezzo di trasporto pubblico.

Per fortuna non è avvenuta la tragedia, poiché il ragazzo alla guida del veicolo andava ad una velocità molto ridotta. I testimoni si sono presto resi conto della gravità della situazione ed hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine ed anche i sanitari.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione locale. Gli agenti hanno aiutato la mamma di 33 anni ed il suo bimbo ad alzarsi. In attesa che arrivasse l’ambulanza, hanno deciso di farli sedere su una panchina.

Madre e bimbo investiti: le condizioni

Per fortuna le loro condizioni non sono apparse critiche. Infatti i sanitari intervenuti hanno trasportato la donna all’ospedale di Lanciano, per tutti i controlli necessari.

Invece il bambino, è stato portato in elisoccorso al nosocomio di Pescara. Dove i medici hanno deciso di tenerlo ricoverato in via precauzionale. Vogliono capire bene le sue condizioni di salute e per il momento nessuno dei due, sembra essere in pericolo di vita.

Le forze dell’ordine ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto le eventuali responsabilità dell’incidente. Per fortuna le condizioni della mamma e del piccolo, non sono critiche ed i dottori dicono che si riprenderanno molto presto.