Risultano essere ancora molto gravi le condizioni della piccola Giulia, la bimba di 5 anni colpita alla testa da un trattore mentre era in macchina con i genitori. I 3 adulti che erano in auto con lei, al momento sono iscritti nel registro degli indagati, in attesa di ulteriori esami.

Le forze dell’ordine pochi giorni dopo l’incidente sono riusciti anche a rintracciare il ragazzo di 25 anni, che era alla guida del mezzo pesante. L’uomo ha detto di non essersi reso conto dell’accaduto.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella serata di sabato 11 giugno. Precisamente nel piccolo comune di Atina, in provincia di Frosinone.

I genitori, la nonna e i loro 2 bambini, dal racconto del papà, erano andati a mangiare una pizza. Subito dopo si sono rimessi in viaggio e stavano tornando a casa. Il tragitto da percorrere era molto breve.

Tuttavia, per motivi da accertare dalle forze dell’ordine, la piccola si è sporta dal finestrino e un trattore che stava passando proprio in quel momento, l’ha colpita. L’impatto purtroppo è stato molto violento.

Non è ancora chiaro se la bimba fosse legata o meno al suo seggiolino. Però le forze dell’ordine, per poter capire l’esatta dinamica dell’accaduto, oltre al 25enne, sul registro degli indagati hanno iscritto anche i genitori e la nonna. Tutte le persone presenti al momento del dramma.

Le condizioni della bimba di 5 anni travolta dal trattore

Nonostante siano già passate due settimane dal terribile incidente, le condizioni della piccola Giulia sono ancora molto gravi. Risulta essere ricoverata all’ospedale Gemelli, nel reparto di rianimazione.

A causa dell’impatto ha riportato un grave trauma cranico ed ora è in coma farmacologico. I medici stanno cercando di capire se abbia riportato gravi danni.

Le forze dell’ordine nel frattempo sono ancora a lavoro per capire come si siano svolti i fatti ed anche per stabilire le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti. L’uomo alla guida del trattore ha detto che non si era affatto reso conto di ciò che era successo, infatti non si è fermato per prestare i soccorsi.