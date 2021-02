Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di domenica 7 febbraio. Una giovane mamma ha perso il controllo del suo veicolo ed è finita in un canale. La sua bimba di 3 anni, è rimasta incastrata tra le lamiere e per liberarla, due carabinieri hanno lavorato per diversi minuti.

Nel momento in cui l’hanno tirata fuori dal veicolo, la piccola non respirava. Infatti l’hanno dovuta rianimare sul posto. Ora per fortuna sta bene e non risulta essere in pericolo di vita.

In base alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di domenica 7 febbraio. Precisamente a Nuvolera, un piccolo comune in provincia di Brescia.

La mamma e la bimba erano nella loro macchina. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, la donna ha perso il controllo del suo veicolo ed è finita nel canale.

Lei è riuscita ad uscire in fretta, ma tutti i suoi tentativi di liberare la piccola sono risultati vani. Era legata al suo seggiolino e non riusciva a liberarla. Alcuni passanti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto e si sono fermati subito per cercare di aiutarla.

Nel giro di pochi minuti, anche una volante dei carabinieri è passata in quella zona. I due agenti vedendo quella confusione, hanno deciso di fermarsi, per capire cosa stesse accadendo. La scena che si sono trovati davanti è stata davvero drammatica.

L’intervento dei carabinieri per liberare la bimba di 3 anni

I due carabinieri si sono resi conto in fretta della criticità della situazione. Infatti sono scesi subito ed hanno lavorato per diversi minuti. Il loro scopo era solo quello di riuscire a liberare la piccola, che era incastrata tra le lamiere del veicolo.

Quando l’hanno tirata fuori, si sono resi conto che era la bimba era incosciente e non respirava. Per fortuna, tutti e due, esperti delle manovre di primo soccorso, l’hanno rianimata. I due agenti sull’accaduto hanno dichiarato: