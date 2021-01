Sono ancora in corso le indagini da parte degli inquirenti, per la tragica morte della bimba di soli 18 mesi. Le forze dell’ordine hanno sottoposto il compagno della madre ad un interrogatorio ed il pm di turno, ha anche disposto l’autopsia sul corpo della piccola, per chiarire l’esatta causa del suo tragico decesso.

Un evento drammatico, che ovviamente ha spezzato il cuore di migliaia di persone. La bambina era sola in casa con il giovane, che viveva con loro da diverso tempo.

La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì 11 gennaio, nell’abitazione della famiglia, in via Dante Alighieri, a Cabiate.

Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti, la piccola sarebbe stata colpita alla testa da una stufetta. Quest’ultima era posizionata su una mensola nella parte superiore del muro. Per le forze dell’ordine, l’elettrodomestico è caduto dopo che la bimba ha tirato il filo, molto probabilmente per giocare.

Il compagno della madre si è presto reso conto dell’incidente ed ha raccontato che inizialmente la situazione non sembrava essere critica. La bambina dopo aver pianto per qualche minuto, si era calmata ed era tornata a giocare.

Si era anche addormentata sul divano. Ma nel momento in cui si è svegliata, le sue condizioni di salute si sono aggravate. Ha perso i sensi ed è per questo che il ragazzo, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Bimba di 18 mesi vittima di un grave incidente domestico: il decesso

I sanitari arrivati nella casa hanno rianimato la piccola sul posto per diversi minuti. Subito dopo hanno deciso di trasportarla d’urgenza in ospedale, ma è proprio nel pronto soccorso di Bergamo, che il suo cuore ha cessato di battere. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Gli inquirenti hanno avviato in fretta le indagini su questo tragico episodio. Il pm Antonia Pavan, come atto dovuto, ha anche deciso di disporre l’autopsia sul corpicino. Per i dottori il decesso sembra essere avvenuto per un’emorragia cerebrale, ma sarà solo l’esame autoptico a dare tutte le risposte.

Gli agenti ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto le ore dopo la caduta della stufa, fino alla chiamata dei soccorsi.