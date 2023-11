Incidente in via Laurentina, Gaia Menga è morta a 13 anni, dopo che si è ribaltata più volte con l'auto guidata dall'amica di sua madre

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella serata di sabato 4 novembre in via Laurentina a Roma. Ad avere la peggio purtroppo una 13enne, chiamata Gaia Menga, che era seduta sul sedile posteriore dell’auto, che si è ribaltata più volte.

Gli agenti intervenuti al momento stanno lavorando per capire la dinamica. L’unica cosa certa è che l’amica della madre, alla guida dell’auto, è risultata positiva all’alcol test, infatti è indagata per il reato di delitto stradale.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di sabato 4 novembre. Precisamente in via Laurentina, all’altezza della rotonda di via Giovanni Gutemberg, nella città di Roma.

Gaia da ciò che è emerso era alla seduta sul sedile posteriore della Golf, nuovo modello, guidata dall’amica di sua madre. Una donna di 33 anni.

Quando all’improvviso, forse a causa dell’alta velocità l’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo. Per questo dopo essere uscite fuori strada, si sono ribaltate più volte.

La mamma e la sua amica, sono state sbalzate fuori dal veicolo e sin da subito si sono resi conto che la situazione per loro era meno complicata. La ragazzina invece, è quella che ha riportata traumi più gravi, a causa del violento impatto.

Il decesso di Gaia Menga dopo il sinistro e le indagini

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i sanitari, che a loro volta hanno trasportato la 13enne d’urgenza all’ospedale San Camillo, di Roma. Però è proprio qui, che poco dopo, ha esalato il suo ultimo respiro, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

La madre e l’amica in un primo momento hanno provato a darsi la colpa a vicenda su chi era alla guida della macchina. Tuttavia, poi è emerso che c’era proprio l’amica.

Dai controlli del caso e di routine, gli agenti hanno scoperto che era positiva all’alcol test. Per questo hanno deciso di iscriverla sul registro degli indagati, per il reato di delitto stradale. Ora saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte concrete sull’accaduto.