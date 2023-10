Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella sera di domenica 8 ottobre. Ad avere la peggio una giovane donna di 29 anni, che è deceduta praticamente sul colpo. I medici intervenuti per lei non sono riusciti a fare nulla, se non constatare il decesso.

Nel frattempo le forze dell’ordine intervenute, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Anche se al momento non risultano esserci altri veicoli coinvolti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco prima delle 19, di domenica 8 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Levizzano di Castelvetro, sulle colline, che si trova nella provincia di Modena.

La giovane ed un uomo di 41 anni erano a bordo del furgone, marca Ducato. Molto probabilmente erano proprio diretti alla loro abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da stabilire dalle forze dell’ordine, la persona alla guida del mezzo, ne ha perso il controllo. Per questo dopo essere uscito fuori strada, ha finito la sua corsa contro un albero, che era sul ciglio della carreggiata.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Di conseguenza, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Il decesso della donna di 29 anni dopo il sinistro

Vista la gravità dell’incidente, i medici hanno chiesto anche l’ausilio dei Vigili del Fuoco e dell’elisoccorso. Con la speranza di poterli salvare, i pompieri hanno lavorato a lungo per liberarli dalle lamiere del veicolo.

Tuttavia, i dottori per la 29enne non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. A causa del grave impatto con l’albero, purtroppo è deceduta praticamente sul colpo. Infatti non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

L’uomo di 41 anni, che era alla guida del furgone, si trova ora ricoverato in ospedale, ha riportato traumi e contusione lievi. Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica e soprattutto come è avvenuto il sinistro.