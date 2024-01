Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella tarda mattina di venerdì 5 gennaio. Purtroppo una donna di 76 anni, dopo essere finita con la sua auto sotto un camion, è deceduta praticamente sul colpo. Ora sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

I medici intervenuti per la signora non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso. Troppo gravi per lei i traumi riportati dopo l’impatto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di venerdì 5 gennaio. Precisamente lungo l’autostrada A11, tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini, che si trovano nella provincia di Pistoia.

La signora era alla guida della sua Fiat Punto, di colore grigio. Non è ancora chiaro dove era diretta, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Tuttavia, è proprio ad un certo punto che la donna si è scontrata contro un camion. Praticamente è finita sotto le sue ruote e la sua macchina, è andata completamente distrutta.

I passanti si sono presto reso conto che la situazione era davvero disperata. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento sia dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine. Questi ultimi sono presto intervenuti ed hanno dovuto chiudere la strada al traffico.

Sinistro in A11, il decesso della donna di 76 anni ed i rilievi del caso

I medici sono presto intervenuti. Con l’aiuto dei vigili del fuoco hanno liberato la signora dalle lamiere del suo veicolo, ma una volta affidata ai soccorritori, per lei non c’era praticamente più nulla da fare.

Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Gli agenti arrivati, hanno dovuto ora fare tutti i rilievi del caso, anche per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Non si esclude la possibilità che la signora alla guida dell’auto possa aver avuto un malore o una distrazione, che ha portato al sinistro. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.