Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di giovedì 12 gennaio, nella città di Monza. Una mamma e i suoi 4 figli, tra questi una neonata di 2 mesi, che erano in casa, sono stati trasportata in ospedale. Questo perché una Porsche si è scontrata contro l’abitazione.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, visto che i due uomini all’interno dell’auto sono fuggiti via dopo lo scontro. Ora saranno solo le indagini a far luce sulla vicenda.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di giovedì 12 gennaio, intorno alle 23. Precisamente in via Novella, a Monza.

Per la famiglia e per la donna sembrava essere una serata come le altre. Era in casa con i suoi bambini. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

Probabilmente due uomini, a bordo di una Porche, con targa Svizzera, hanno perso il controllo del mezzo. Venivano da via Lincoln di Cinisello Balsamo e sono usciti di strada.

Infatti prima sono passati su una rotonda che divide l’incrocio e poi sono andati a finire sulla casa prefabbricata della famiglia. Lo scontro è stato talmente violento, che sia i piccoli, che la loro mamma hanno vissuto momenti di grandi spavento.

Mamma e 4 figli in ospedale: la scoperta nell’auto

I passanti si sono presto resi conto dell’accaduto ed hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. Questi ultimi sono arrivati presto sul posto ed hanno trasportato i bambini e la donna in ospedale.

Per fortuna nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita, i medici li stanno sottoponendo a tutti i controlli di routine. I bimbi tutti di età compresa tra i 4 e i 2 anni e tra loro anche una neonata di 2 mesi.

I due uomini che erano a bordo del veicolo, sono fuggiti a piedi pochi istanti dopo il sinistro tra le campagne della zona. Gli agenti intervenuti, hanno trovato anche diversi arnesi da scasso. Ora saranno solo le ulteriori indagini a far luce su questo straziante sinistro.