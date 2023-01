Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di lunedì 2 gennaio, nella provincia di Milano. Sono tre le persone che hanno riportato conseguenze più gravi e fanno parte tutte della stessa famiglia. La madre e la sua bimba di soli 11 mesi, sono in condizioni davvero disperate.

Sul posto oltre ai sanitari, che hanno trasportato le persone in ospedali differenti, sono arrivate anche le forze dell’ordine che ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 22 di lunedì 2 gennaio. Precisamente tra l’uscita e l’intersezione che va all’autostrada A4, che si trova nella provincia di Milano.

La dinamica è ancora poco chiara. Infatti sul luogo sono intervenute anche le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per capire come sia avvenuto lo scontro ed anche le eventuali responsabilità da parte dei due veicoli.

I primi a lanciare l’allarme sono stati proprio alcuni automobilisti, che si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Sul posto sono arrivati i medici a bordo di 4 ambulanze, auto mediche ed anche i vigili del fuoco.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i tre membri della famiglia coinvolta. Erano rimasti incastrati tra le lamiere del loro veicolo.

Le condizioni dei membri della famiglia coinvolta nel sinistro

Gli operatori intervenuti per prima cosa hanno stabilizzato la madre di 27 anni ed anche la sua bambina di soli 11 mesi. Sono quelle che hanno riportato traumi più gravi dopo lo scontro.

Infatti la donna si trova ora ricoverata all’ospedale San Gerardo di Monza. La piccola, invece, nel sinistro ha riportato un trauma cranico davvero importante. Per questo si trova ricoverata al nosocomio Niguarda di Milano, per tutte le cure.

Il padre, un uomo di 36 anni, si trova nella stessa struttura ospedaliera, ma non risulta essere in condizioni molto gravi. Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi del caso ed ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica.