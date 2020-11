Con il nuovo dpcm Covid, torna l’autocertificazione per giustificare gli spostamenti durante il coprifuoco. Sarà valida in tutta Italia. Ecco cosa c’è da sapere:

Per le uscite durante il coprifuoco nazionale, dalle 22 alle 5, bisognerà uscire solo per comprovate esigenze. Per questo motivo è stata introdotta la nuova autocertificazione. Sarà valida quindi in tutta Italia e non solo nelle zone rosse.

Con la firma del premier Conte sul nuovo dpcm del 3 novembre, arrivano nuove limitazioni sugli spostamenti per tutti i cittadini italiani. Non è stata resa ancora ufficiale la notizia ma è quasi certo che verrà utilizzata come è già successo durante il lockdown di marzo.

È possibile scaricare la nuova autocertificazione sul sito ufficiale del Viminale e compilarla per giustificare le uscite durante gli orari di coprifuoco previsti.

Le motivazioni devono essere sempre le stesse, esigenze di lavoro, salute, urgenze e necessità. L’autocertificazione serve anche per verificare gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse dove sono previste forti limitazioni.

Zone rosse e arancioni, cosa cambia?

Nelle zone arancioni è vietato uscire dal proprio territorio se non per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ad esempio di salute. Sono permessi gli spostamenti per raggiungere le scuole, infatti è consentita la didattica in presenza.

Invece nelle zone rosse, il divieto è imposto fuori dal proprio comune ed anche all’interno dello stesso territorio. Sono esclusi gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità, ma anche per andare a scuola anche se sono pochi gli istituti che resteranno aperti.

In entrambe le zone, è consentito il rientro nel proprio comune di residenza, domicilio o abitazione.

Entro la mezzanotte di oggi, il nuovo dpcm verrà pubblicato in Gazzetta e le nuove misure restrittive entreranno in vigore dal 5 novembre.

Credit: Giuseppe Conte – Facebook

Sandra Zampa, come riporta LaPresse, ha dichiarato: