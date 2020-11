Nella notte, il Premier GIuseppe Conte avrebbe firmato il nuovo DPCM. Come anticipato l'Italia è stata divisa in tre zone: i dettagli

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha ancora parlato agli italiani, ma sembrerebbe che abbia firmato nella notte il nuovo Dpcm. Da quanto si apprende, il DPCM confermerebbe quanto anticipato in questi giorni.

L’Italia è stata divisa in zone. Le regioni presentano tre colori: rosso, arancione e verde. Per il momento nella zona rossa dovrebbero esserci la Lombardia, il Piemonte, la Calabria, la Valle D’Aosta e l’Alto Adige. E è ancora in bilico la Campania che al momento sembra essere arancione.

Cosa succederà nelle zone rosse? Tutti gli esercizi commerciali saranno chiusi, con una sorta di lockdown, ma potranno rimanere aperti parrucchieri, barbieri ed estetiste. Gli spostamenti saranno vietati e per quanto riguarda le scuole verrà instaurata una didattica a distanza completa per le medie e le superiori.

Nelle regioni arancioni che comprenderanno molto probabilmente la Campania, Liguria, Puglia, Veneto, Umbria, Toscana, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Abruzzo e Sicilia, tutti i locali di ristorazione saranno chiusi. Ma saranno comunque vietati gli spostamenti tra regioni.

Quando parla Giuseppe Conte

Al momento, non è chiaro quando Giuseppe Conte esporrà le nuove misure agli italiani. Sembra che non si trovi un accordo con le regioni che invece vorrebbero un provvedimento su scala nazionale e semmai la scelta di misure più restrittive a discrezione del governatore regionale.

Il coprifuoco dalle 22 alle 5 sarà invece su scala nazionale, così come la riduzione della capienza nei mezzi di trasporto pubblico. Anche i centri commerciali saranno chiusi nel weekend.

I concorsi pubblici sono sospesi compreso quello sulla scuola. Si potrà fare sport all’aperto in solitudine nella prossimità della propria abitazione, al contempo sarà consentito l’accesso ai parchi sempre con l’obbligo di mascherina e il distanziamento sociale.

L’autocertificazione è necessaria per le regioni che entreranno in lockdown totale, come al momento sembra esserlo la Lombardia. Per l’ufficialità bisogna aspettare come di consueto il discorso del Premier.