Un episodio molto spiacevole si è verificato in un cinema indiano, durante la proiezione di Avatar 2. Un uomo, che era andato a vedere l’ultima opera cinematografica di James Cameron insieme a suo fratello, ha avuto un infarto ed è deceduto poco dopo. Alcuni hanno ipotizzato che la causa potesse essere collegata al film, così alcuni medici hanno valutato quanto accaduto e dato la loro opinione a riguardo.

C’è fervore in tutto il mondo, negli ultimi giorni, per l’uscita nelle sale cinematografiche di tutto il globo del nuovo capitolo della saga di Avatar. Si tratta del secondo episodio del colossal scritto e diretto dal grande regista statunitense James Cameron.

Proprio durante la visione del film, un uomo ha avuto un malore e, nonostante il tempestivo soccorso dei presenti prime e dei medici poi, è deceduto poco dopo.

L’uomo, come riporta il tabloid Indipendent, si chiamava Lakshmireddy Srinu e stava assistendo allo spettacolo insieme al fratello, in un cinema di Kakinada, in India.

All’improvviso si è accasciato a terra e si è spento poco dopo per un arresto cardiaco.

Muore durante la visione di Avatar 2: le cause del decesso

In molti, sia in India che in altri paesi, hanno ipotizzato che la causa del decesso potesse essere collegata in qualche modo al film stesso.

Uno dei più grandi quotidiani indiani ha riportato le parole del dottor Sanjeev Gera, direttore del Fortis Hospital. Quest’ultimo ha spiegato che il Covid ha causato a molte persone delle infiammazioni ai vasi sanguigni e che, se a queste infiammazioni si aggiunge un aumento della pressione dovuta a forti stress, potrebbe anche verificarsi un episodio come quello del signor Srinu.

Anche altri stimati medici del paese hanno reputato plausibile una aritmia dovuta alla agitazione. Tuttavia, per arrivare ad un decesso, dovrebbe verificarsi che, la stessa aritmia arrivi in un soggetto che già abbia delle patologie cardiache pregresse.

Questi episodi, ha detto il dottor Kumar D., si verificano spesso durante degli eventi che possono causare nelle persone dei forti impatti emotivi.

I medici reputano comunque improbabile che la causa del decesso dell’uomo indiano sia stata direttamente collegata al film Avatar 2.