Muore per arresto cardiaco, la sua cagnolina lo veglia per giorni Muore per arresto cardiaco, la sua cagnolina Kira veglia il suo corpo per giorni

Lo spiacevole episodio è accaduto in Croazia, dove un uomo di origini italiane, proveniente da Brescia e trasferitosi per lavoro, Floriano Covre, è stato trovato senza vita. A vegliare il suo corpo per giorni, proteggendolo da tutto, è stata la sua femmina di rottweiler di 8 anni, Kira. Secondo quanto è stato reso noto, l’uomo ha avuto un arresto cardiaco e la sua cagnolina è rimasta accanto a lui, a vegliarlo.

Quando sono arrivati i soccorritori, la cagnolina è stata trovata accoccolata sul suo amato umano e non ha permesso ai poliziotti di avvicinarsi.

Gli agenti sono stati costretti a chiamare i volontari di un’associazione animalista del posto, che hanno sedato Kira, per permettere agli operatori sanitari di intervenire. Purtroppo però, era già troppo tardi e non hanno potuto fare niente per salvare Floriano.

Kira è stata portata via, non avendo nessuno ed è stata portata in canile dove da quel giorno, si è rifiutata di mangiare e di bere. Troppo il dolore per la perdita dell’unica persona che amava nella vita.

La sua storia è stata diffusa sui social network, da alcuni dei soccorritori e in pochi giorni ha fatto il giro del mondo, lasciando dietro di se, tanta commozione.

Tantissime sono state le richieste di adozione arrivate al canile, da gente commossa e stupefatta dalla lealtà di quel rottweiler.

Alla fine però, a farsi avanti è stato il vicino di Floriano, che ha pregato i volontari di riportare Kira nel posto che più amava, casa sua ed ha assicurato che da quel giorno, se ne sarebbe preso cura lui.

Non è la prima storia di un cane che veglia il corpo senza vita del suo padrone.

Sono state diverse le storie che hanno dimostrato che la lealtà e l’amore degli amici a quattro zampe vanno oltre la morte stessa.