Avellino, 15enne muore: per evitare un cane era caduto dalla bici

Per evitare un cane in strada, 15enne muore dopo essere caduto dalla bici

15enne muore ad Avellino in seguito alle conseguenze di un incidente avvenuto in strada. Il giovanissimo era caduto dalla sua bici per evitare di investire un cane. Purtroppo a causa dei traumi riportati, a nulla sono valse le cure che i medici gli hanno dato in ospedale. Il suo cuore ha smesso di battere per sempre.

Michele Santoro aveva solo 15 anni. Da qualche giorno si trovava ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. In seguito a una caduta dalla bicicletta il giovane era in gravi condizioni.

L’incidente era avvenuto lo scorso 22 dicembre a Montella, in provincia di Avellino. Michele si trovava in sella alla sua bici e per evitare un cane in strada era caduto. Sbattendo violentemente la testa sull’asfalto.

L’incidente è avvenuto in via Fratelli Pascale. Subito sono intervenuti i soccorritori del 118 per poterlo rianimare. Il trasporto d’urgenza ad Avellino dove i medici hanno tentato il tutto per tutto

Il cuore di Michele ha smesso di battere all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove si trovava ricoverato in gravi condizioni di salute.

15enne muore ad Avellino, il sindaco di Montella dichiara lutto cittadino per la sua scomparsa

Dopo aver appreso la tragica notizia, il sindaco ha dichiarato lutto cittadino.

Michele ci ha lasciati! La perdita di una giovane vita, stroncata da un crudele e ingiusto destino, suscita in tutta la Comunità montellese sgomento e indicibile dolore. Facendoci interpreti di un sentimento collettivo, ci uniamo all’immenso dolore dei genitori, dei familiari e degli amici tutti, con sincera commozione. Riposa in pace, caro Michele.

L’intera comunità si stringe alla famiglia del giovane ragazzo di 15 anni morto per tentare di evitare di investire un cane (questa la prima plausibile ricostruzione della dinamica dell’incidente). Una vita spezzata troppo presto, nel fiore degli anni.