Tragedia ad Avellino, bambina di 7 mesi morta in ospedale: al suo arrivo era in condizioni disperate

Un drammatico decesso è avvenuto lo scorso sabato 23 gennaio. Purtroppo una bambina di soli 7 mesi ha perso la vita, pochi minuti dopo il suo arrivo all’ospedale di Avellino. I medici si sono presto resi conto della sua grave situazione, ma nonostante i loro tentativi di rianimazione, il suo cuore ha cessato di battere.

Tutta la comunità ora sta cercando di fare il possibile per mostrare la vicinanza ai familiari della piccola, colpiti dal tragico ed improvviso decesso. Sui social sono stati pubblicati molti messaggi di cordoglio.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella giornata di sabato 23 gennaio. Precisamente nell’abitazione della famiglia, a Raiano, frazione di Serino.

La bimba stava mangiando, quando all’improvviso ha accusato uno strano malore. I genitori si sono presto resi conto delle sue gravi condizioni e l’hanno trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Avellino.

I medici hanno fatto il possibile per cercare di salvarle la vita. Tuttavia, la sua situazione è apparsa critica sin da subito. Infatti pochi minuti dopo il suo arrivo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La tragica ed improvvisa morte di questa bimba, ha scosso l’intera comunità. Infatti molte persone sul web, hanno voluto pubblicare un messaggio per mostrare la loro vicinanza ai suoi genitori e a tutti i suoi familiari, in questo momento di profondo dolore.

Bambina di 7 mesi morta in ospedale: le indagini

La Procura della Repubblica di Avellino, ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto. I dottori credono che il suo decesso sia avvenuto per un soffocamento. Sarà l’autopsia a dare tutte le risposte agli inquirenti e anche ai genitori.

Il Pm di turno ha posto sotto sequestro la salma e la cartella clinica. Le forze dell’ordine al momento stanno indagando per capire il motivo esatto che ha portato alla prematura morte della piccola.

I genitori si sono resi conto in fretta delle sue gravi condizioni di salute. Però, la loro disperata corsa in ospedale, non ha portato ai risultati sperati. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita della loro bimba.