Avellino, trovati 4 bambini in condizioni disumane: tra rifiuti e cibo andato a male Gli agenti della Polizia Municipale hanno trovato, ad Avellino, 4 bambini in condizioni disumane: vivevano in mezzo ai rifiuti

Il triste episodio è accaduto in provincia di Avellino, precisamente ad Ariano Irpino: 4 bambini sono stati trovati in condizioni disumane, a vivere tra rifiuti e cibo andato a male. Gli agenti della Polizia Municipale hanno ricevuto delle segnalazioni dai vicini di casa e quando si sono recati sul posto, si sono ritrovati dinanzi ad una scena straziante.

All’interno dell’abitazione, c’erano rifiuti ovunque, perfino sul letto. Gli agenti hanno raccontato di aver visto un piatto di pasta intatto, che dall’aspetto aveva almeno un anno. L’odore era nauseante e quei poveri 4 bambini, erano costretti a vivere in quelle condizioni disumane.

Insieme a loro c’era la mamma, che quando ha visto gli agenti alla porta, ha fatto di tutto per non farli entrare, proprio per non mostrare in quali condizioni viveva e vivevano i suoi bambini.

I 4 minori, il più grande un dodicenne, sono stati affidati agli assistenti sociali e portati in una casa famiglia sempre in provincia di Avellino. Fortunatamente, oltre al grave stato di malnutrizione e alle pessime condizioni igienico sanitarie, i bambini non hanno mostrato alcun segno di violenza. Adesso saranno sottoposti ai dovuti accertamenti e alle dovute cure.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno raccontato di non aver mai visto una scena del genere, difficile anche da descrivere a parole.

I vicini, dopo troppa sopportazione, nauseati dall’odore, hanno deciso di allarmare le forze dell’ordine.

Non si sa da quanto tempo i quattro bambini vivessero in quelle condizioni, ma da quello che c’era in casa, si pensa almeno da 2 anni.

Per il momento non ci sono ulteriori notizie riguardo la vicenda, ne riguardo le decisioni prese nei confronti della mamma. I bambini sono stati allontanati e verranno aiutati all’interno di una struttura protetta. Sarà il Tribunale dei Minori a prendere la decisione finale.